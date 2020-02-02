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03 лютого 2020, Київ 00:32
Новини | Міжнародні

У Косові домовилися про формування уряду – через 4 місяці після виборів

Угоду 2 лютого підписали Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії «Самовизначення», і Іса Мустафа, голова правоцентристської консервативної партії «Демократична ліга Косова»

Дві найбільші партії Косова підписали угоду про формування нового уряду. Це сталося приблизно через чотири місяці після того, як тут відбулися позачергові загальні вибори.

Угоду 2 лютого підписали Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії «Самовизначення», і Іса Мустафа, голова правоцентристської консервативної партії «Демократична ліга Косова».

Ці партії набрали найбільше голосів на позачергових виборах, що відбулися в Косові 6 жовтня.

Переговори про формування коаліції були заблоковані упродовж кількох місяців через суперечку довкола розподілу посад в уряді.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд складатиметься з 15 міністрів, «Самовизначення» і «Демократична ліга Косова» призначать по шість міністрів. Решту три посади обіймуть представники етнічних меншин.

Необхідність проведення виборів постала після того, як у липні прем’єр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку через його виклик як підозрюваного до спеціального суду в Гаазі для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові у 1998-1999 роках. Харадінай заявив про свою невинуватість, але наголосив, що не міг іти до суду, перебуваючи на посаді прем’єра.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

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