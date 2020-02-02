У Косові домовилися про формування уряду – через 4 місяці після виборів

Дві найбільші партії Косова підписали угоду про формування нового уряду. Це сталося приблизно через чотири місяці після того, як тут відбулися позачергові загальні вибори.

Угоду 2 лютого підписали Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії «Самовизначення», і Іса Мустафа, голова правоцентристської консервативної партії «Демократична ліга Косова».

Ці партії набрали найбільше голосів на позачергових виборах, що відбулися в Косові 6 жовтня.

Переговори про формування коаліції були заблоковані упродовж кількох місяців через суперечку довкола розподілу посад в уряді.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд складатиметься з 15 міністрів, «Самовизначення» і «Демократична ліга Косова» призначать по шість міністрів. Решту три посади обіймуть представники етнічних меншин.

Необхідність проведення виборів постала після того, як у липні прем’єр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку через його виклик як підозрюваного до спеціального суду в Гаазі для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові у 1998-1999 роках. Харадінай заявив про свою невинуватість, але наголосив, що не міг іти до суду, перебуваючи на посаді прем’єра.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.