Костін привітав створення Європолом OSINT-підрозділу для розслідування воєнних злочинів в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін «щиро привітав» рішення Європолу створити робочу групу з розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) для розслідування воєнних злочинів в Україні.

За словами Костіна, цей крок позначає «черговий важливий етап» у співпраці з організацією, яка приєдналася до Спільної слідчої групи (JIT).

«Аналітична підтримка Європолу є величезним внеском у мережу повної відповідальності за міжнародні злочини Росії. Дякуємо, що ви з нами», – заявив він.

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Європол повідомив 21 листопада, що вирішив створити OSINT-підрозділ, щоб підтримати розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні.

До ініціативи долучилися 14 країн, які погодилися виділити потужності в галузі OSINT на підтримку «пріоритетних запитів» з України, інших країн та Міжнародного кримінального суду.