За добу в Україні – 7 483 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 27 листопада в Україні діагностували 7 483 людей із коронавірусною хворобою, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, захворіли 774 дитини та 105 медичних працівників.

Найбільшу кількість хворих виявили у Києві (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

До лікарень доправили 3 456 людей, померли 400 хворих, у 10 270 людей констатували одужання. Медики здійснили 54 224 тестувань, зокрема, 25 571 методом ПЛР, 4 186 – методом ІФА, та 24 467 – експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Крім того, за даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії понад 13,28 мільйона людей, з них повністю імунізовані 10 904 799 людей.

Загалом за час пандемії в України захворіли понад 3,422 мільйона людей, 85 117 людей померли.