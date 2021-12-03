За добу в Україні – 13 777 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 2 грудня коронавірусну хворобу діагностували в 13 777 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З них – 1 279 дітей та 222 медичних працівники. 2 992 хворих госпіталізували, 509 померли, 22 893 – одужали.

При цьому протягом доби щеплення отримали понад 206 тисяч людей, з них більше ніж 136 тисяч – другу дозу.

Повністю вакциновані в Україні, за офіційними даними, понад 11,54 мільйона людей, загалом здійснено 25 159 558 щеплень.

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Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 3,47 мільйона людей, 87 566 хворих померли.