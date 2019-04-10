На Донбасі відновив роботу КПВВ «Мар’їнка» – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що контрольний пункт в’їзду та виїзду на лінії розмежування «Мар’їнка» 10 квітня відновив свою роботу. Це сталося наступного дня після того, як після реконструкції запрацював КПВВ «Гнутове».

«У зв’язку зі стабілізацією безпекової ситуації в межах дорожнього коридору «Донецьк-Курахове» за рішенням командувача Об’єднаних сил сьогодні з 07:00 відновлено пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ «Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

До сьогоднішнього дня на КПВВ «Мар’їнка» діяв «червоний» режим через загрозу для цивільного населення у зв’язку з обстрілами з боку проросійських бойовиків дорожнього коридору.

Наразі всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, додали прикордонники.

Українська сторона намагається запустити роботу ще одного пункту перетину лінії розмежування біля селища «Золоте», проте наразі він працює в односторонньому порядку – бойовики не пропускають людей на окуповану територію через цей КПВВ.