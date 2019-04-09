На лінії розмежування відновив роботу КПВВ «Гнутове» – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що контрольний пункт в’їзду та виїзду на лінії розмежування «Гнутове» 9 квітня відновив свою роботу.

«Оскільки частина заходів з реконструкції КПВВ «Гнутове» завершена, сьогодні з 07:00 відновлено пропуск осіб через лінію розмежування у цьому контрольному пункті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в КПВВ «Мар’їнка» продовжує діяти «червоний» режим через загрозу для цивільного населення у зв’язку з обстрілами з боку проросійських бойовиків дорожнього коридору. Тому пропуск громадян та транспортних засобів у межах цього пункту тимчасово призупинено, повідомили у ДПСУ.

«Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Контрольний пункт в’їзду та виїзду на лінії розмежування «Гнутове» був закритий до 8 квітня на реконструкцію.

Українська сторона намагається запустити роботу ще одного пункту перетину лінії розмежування біля селища «Золоте», проте наразі він працює в односторонньому порядку – бойовики не пропускають людей на окуповану територію через цей КПВВ.