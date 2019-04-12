При перетині КПВВ «Новотроїцьке» помер пенсіонер – українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації й контролю (СЦКК) повідомляє про загибель людини літнього віку під час перетину лінії розмежування.

«11 квітня 2019 року внаслідок відсутності заходів належного пропускного режиму на непідконтрольній урядові України території під час перетину лінії розмежування, за 30 метрів від блокпосту першого рубежу в напрямку контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду Новотроїцьке, втратив свідомість чоловік літнього віку», – повідомили в СЦКК.

Згідно з повідомленням, на боці українського блокпосту викликали швидку, втім медикам не вдалося врятувати чоловіка 1936 року народження, у якого, за попередніми даними, стався інфаркт.

«Родичі померлого повідомили, що тіло заберуть для поховання на тимчасово окупованій території (померлий лінію розмежування не перетинав)», – йдеться в повідомленні.

В українській стороні СЦКК заявили, що фатальний випадок стався через створення довгих черг представниками незаконних збройних формувань, що практично унеможливлює надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги людям.

Сторона підтримуваних Росією бойовиків наразі не коментувала на своїх ресурсах це повідомлення.

На сьогодні на лінії розмежування працюють 5 пунктів в’їзду-виїзду громадян – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове», «Станиця Луганська». 8 квітня у місії ОБСЄ повідомили, що з грудня минулого року при перетині лінії розмежування померли 18 людей, здебільшого люди літнього віку. Причиною смерті в більшості випадків стали проблеми з серцем.