На всіх КПВВ Криму і Донбасу планують створити сервісні центри – МінТОТ

Біля всіх контрольно-пропускних пунктів в'їзду / виїзду на адмінкордоні з окупованим Кримом, та біля лінії розмежування на Донбасі будуть обладнані сервісні центри. Про це в ефірі телеканалу «Дім» сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій Ростислав Замлинський, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Він зазначив, що в цих сервісних центрах планують відкрити аптечні пункти, невеликі магазинчики, кімнати для перебування батьків з дітьми, мобільні Центри надання адміністративних послуг, мобільні відділення «Ощадбанку».

«Крім цього в цих сервісних центрах громадяни з тимчасово окупованих територій зможуть отримати соціальну і правову допомогу, оформити документи, скористатися захищеним інтернет-зв’язком», – сказав міністр.

За його словами, для того, щоб облаштовувати і забезпечувати належні умови сервісних центрів створять спеціальне державне підприємство.

«Ми прекрасно розуміємо, що всі наші тимчасово окуповані території все одно перейдуть під повноцінну юрисдикцію української влади. Тому це не стаціонарні КПВВ», – наголосив Замлинський.

Цього року у сервісній зоні КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом відкрили Центри надання адміністративних послуг.