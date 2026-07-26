На Донеччині російський дрон влучив по екіпажу патрульних, є поранений

На Донеччині російський дрон влучив по екіпажу патрульних, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

«У Краматорську ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити траснпортний засіб. Однак внаслідок влучання один із наших патрульних отримав поранення», – зазначили правооронці.

Відомо, що поліцейському надали необхідну медичну допомогу. Наразі загрози його життю немає. Значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.