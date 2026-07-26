Внаслідок удару РФ по Нікополю постраждав 6-річний хлопчик – Ганжа

У неділю, 26 липня, сили РФ атакували Нікополь, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Через ворожий обстріл постраждав 6-річний хлопчик», – повідомив Ганжа.
За його інформацією, дитину доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості.
Зазначається, що внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
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