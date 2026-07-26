Внаслідок удару РФ по Нікополю постраждав 6-річний хлопчик – Ганжа

У неділю, 26 липня, сили РФ атакували Нікополь, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Через ворожий обстріл постраждав 6-річний хлопчик», – повідомив Ганжа.

За його інформацією, дитину доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості.

Зазначається, що внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.