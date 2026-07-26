«Росія продовжує «перемагати» звичайні цивільні об’єкти»: Зеленський про удар по Чернігову

Росія продовжує «перемагати» звичайні цивільні об’єкти,зазначив президент Володимир Зеленський, коментуючи удар по супермаркету в Чернігові 26 липня.

«Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих. І серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям», – зазначив президент.

Крім того, за словами Зеленського, армія РФ била по Запоріжжю авіабомбами. Одна людина загинула, і ще одну було поранено.



«Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів», – підсумував він.

У неділю, 26 липня, російський дрон влучив по супермаркету в Чернігові, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано падіння дрона на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. На даних момент відомо про 2 загиблих та 3 поранених», – зазначив Брижинський.

Він уточнив, що серед загиблих – 10-річна дитина

Згодом Брижинський повідомив, що поранення дістали четверо людей, один із потерпілих у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.