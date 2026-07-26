МВС: Росія вночі атакувала 10 регіонів України, до ліквідації наслідків залучили безпілотну техніку

Російські війська протягом ночі атакували загалом 10 регіонів України, заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський вранці 26 липня.

За його даними, найбільше руйнувань удари спричинили на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві. Зокрема, в столиці постраждали троє людей: двоє чоловіків і жінка. Пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, зокрема, фармацевтична компанія та склад із питною водою.

«На Сумщині окупанти впродовж ночі завдали десятка ударів БпЛА. Є руйнування багатоквартирного й приватних будинків, АЗС, крамниць. У Харківській області через нічні обстріли постраждали двоє людей, серед них – дитина», – заявив Вигівський.

Ранковий удар по Харкову, уточнив він, пошкодив щонайменше 14 приватних будинків.

Також триває гасіння масштабної пожежі в Кривому Розі:

«Ворожі удари зруйнували будівельний гіпермаркет: вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів», – заявив міністр.

За його даними, пожежу вдалося локалізувати, але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

«До ліквідації наслідків обстрілів ми залучили роботизовану та безпілотну техніку, аби убезпечити рятувальників. На місцях також працюють усі необхідні підрозділи поліції. Психологи підтримують постраждалих, слідчі фіксують цей черговий удар по цивільних об’єктах», – додав він.

Раніше очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа повідомив про удар по торговельному центру в Кривому Розі, що спричинив пожежу. Загалом в області, за його даними, вночі постраждала одна людина.

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічні удари, зазначив, що загалом протягом тижня, що минає, російські війська застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів, з них більше половини – балістика. Він заявив, що Київ продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити засоби відбиття цих ударів:

«Потрібно збити ставку Росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:





оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;



публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;



переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;



винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;



запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;



депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;



вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.







Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.







Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.







Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.







Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.