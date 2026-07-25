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Армія РФ вдарила по Одещині: постраждав чоловік, пошкоджено понад 10 будинків – влада

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Наслідки ракетного удару сил РФ по Одещині, 22 липня 2026 року
Наслідки ракетного удару сил РФ по Одещині, 22 липня 2026 року

Через російську атаку сил РФ по Одещині 25 липня пошкоджений приватний будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«В Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а також близько десяти прилеглих. Постраждалим виявився 65-річний чоловік, якому медики надають усю необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Кіпера, окрім житлового сектору, армія РФ пошкодила й об’єкти цивільної інфраструктури.

«На місцях подій працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється», – уточнив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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