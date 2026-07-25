Армія РФ вдарила по Одещині: постраждав чоловік, пошкоджено понад 10 будинків – влада

Через російську атаку сил РФ по Одещині 25 липня пошкоджений приватний будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«В Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а також близько десяти прилеглих. Постраждалим виявився 65-річний чоловік, якому медики надають усю необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Кіпера, окрім житлового сектору, армія РФ пошкодила й об’єкти цивільної інфраструктури.

«На місцях подій працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється», – уточнив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.