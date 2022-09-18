Жінка поранена внаслідок нічного обстрілу Краматорська – мер

Російські військові в ніч на 18 вересня обстріляли центр Краматорська на Донеччині, поранень зазнала жінка, повідомив мер Олександр Гончаренко.
«Знову нічний ракетний обстріл Краматорська. Вдарили по самому центру міста. Поранено жінку», – написав він у фейсбуці 18 вересня.
Російські загарбники регулярно обстрілюють Краматорськ й інші міста на Донеччині.
У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що російські війська і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.
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