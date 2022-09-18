За добу через обстріли РФ постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України – Генштаб

Російські військові за минулу добу завдали шість ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, внаслідок цього постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв і Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України», – повідомили у Генштабі.
За повідомленням, загарбники і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони й утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках, обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводять резерви і не припиняють ведення повітряної розвідки.
У Генштабі додали, що за минулу добу українські військові відбили російські атаки в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка і Правдине.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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