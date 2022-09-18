За добу через обстріли РФ постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України – Генштаб

Російські військові за минулу добу завдали шість ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, внаслідок цього постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв і Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України», – повідомили у Генштабі.

За повідомленням, загарбники і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони й утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках, обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводять резерви і не припиняють ведення повітряної розвідки.

У Генштабі додали, що за минулу добу українські військові відбили російські атаки в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка і Правдине.