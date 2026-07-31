Росія завдала масованого удару по Краматорську: загинула жінка, четверо постраждалих – МВА

Вранці 31 липня армія РФ завдала удару по Краматорську на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко.

За словами місцевого чиновника, о 10:25 російські війська завдали ударів по багатоквартирному мікрорайону Краматорська. Влучання стались у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

«За попередньою інформацією, загинула жінка. Ще троє жінок та чоловік зазнали поранень. Всім надана необхідна медична допомога», –написав Гончаренко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.