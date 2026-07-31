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Росія завдала масованого удару по Краматорську: загинула жінка, четверо постраждалих – МВА

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Наслідки обстрілів КАБАми Краматорська, 18 липня 2926 ро
Наслідки обстрілів КАБАми Краматорська, 18 липня 2926 ро

Вранці 31 липня армія РФ завдала удару по Краматорську на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко.

За словами місцевого чиновника, о 10:25 російські війська завдали ударів по багатоквартирному мікрорайону Краматорська. Влучання стались у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

«За попередньою інформацією, загинула жінка. Ще троє жінок та чоловік зазнали поранень. Всім надана необхідна медична допомога», –написав Гончаренко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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