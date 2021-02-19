Кравчук пояснив свою участь в ефірі російського телеканалу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що брав участь в ефірі російського телеканалу, оскільки хоче донести правду.

«До речі, у мене дуже багато листів позитивних, у тому числі від росіян з різних регіонів, які кажуть: «Нарешті ми дещо дізналися». Тобто я не про те, що треба з ними обійматися. Треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси», – сказав Кравчук в ефірі телеканалу «1+1».

Коментуючи свою участь в ефірі російського телебачення, куди запросили ватажка бойовиків контрольованого Росією угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, перший президент України сказав: «Справа не в тому, з ким ти говориш, а в тому, що ти говориш».

«Свого часу було ухвалене рішення, щоб представники Пушиліна перебували в Тристоронній контактній групі і виступали там, вносили пропозиції, спілкувалися з усіма… Я з Пушиліним не спілкувався. Я поставив йому одне запитання, яке є для мене принциповим: вони хочуть будувати там на неконтрольованому Донбасі якусь національну російську державу? Тоді нам з ними говорити взагалі нема ніякої потреби. Або вони хочуть все ж таки будувати або домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну», – наголосив Кравчук.

15 лютого відбувся ефір шоу «Час покаже» на російському «Першому каналі». Спочатку по відеозв’язку до студії включився Леонід Кравчук, а після невеликої дискусії ведучий повідомив, що на зв’язку такоож ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.