Влада уточнила дані щодо постраждалих через удар РФ по Кременчуку 22 вересня

У результаті ракетної атаки по Кременчуку кількість постраждалих становить 55 осіб, серед них шестеро дітей, повідомив мер Віталій Малецький у Telegram.

За його словами, наразі 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.

«Більшість постраждалих почуваються задовільно… Міська рада виділить всім постраждалим матеріальну допомогу. Всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн., ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно – по 10 тисяч грн», – повідомив Малецький.

Ввечері 22 вересня армія РФ вдарила крилатими ракетами по Кременчуку Полтавської області. Повідомлялося про одну загиблу людину і багатьох постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.