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У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, постраждав чоловік – поліція

У квартирі багатоповерхівки у місті Кременчук на Полтавщині вибухнула граната, повідомляє пресслужба Національної поліції в області
У квартирі багатоповерхівки у місті Кременчук на Полтавщині вибухнула граната, повідомляє пресслужба Національної поліції в області

У квартирі багатоповерхівки у місті Кременчук на Полтавщині вибухнула граната, повідомляє пресслужба Національної поліції в області.

«Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас», – пише пресслужба.

На момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала.

Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», – кажуть у поліції.

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