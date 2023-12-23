Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали тіло жінки – ДСНС

У Львові з-під завалів будинку дістали тіло жінки, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано дві особи, з них одна дитина. Виявлено тіло жінки», – зазначили рятувальники.

При у відомстві кажуть, що з місця події до лікарні доставлено чотири людини, з них дві дитини.

«До місця інциденту зараз слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС. Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС», – повідомили рятувальники.

Раніше, ввечері 23 грудня, у приватному будинку у Львові стався вибух газу, за попередньою інформацією, 4 людей ‒ у лікарні, але життю нічого не загрожує.

Постраждалим, які отримали опіки тіла, надали медичну допомогу у лікарні. Як повідомив Радіо Свобода речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, життю людей нічого не загрожує. Стан потерпілих не є важкий. Однак під завалами можуть бути ще двоє чоловіків.