У Кремлі відреагували на заяву США щодо контролю над ядерними озброєннями

Кремль заявив, що заява представника США щодо контролю над озброєннями, є «позитивною».

«Це важлива і позитивна заява пана Саллівана. Зрозуміло, ми розраховуємо, що вона буде підкріплена де-факто кроками дипломатичними каналами», – сказав речник російського президента Дмитра Пєскова.

За його словами, Росія залишається відкритою до діалогу.

2 червня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати дотримуватимуться обмежень щодо ядерних озброєнь, встановлених у новому договорі СНО – останньому договорі про скорочення ядерних озброєнь між двома суперниками часів холодної війни – до закінчення його дії у 2026 році, якщо Росія зробить те саме.

У лютому президент Володимир Путін призупинив участь Москви в договорі.

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Путін оголосив про це рішення після відмови Росії відновити передбачені договором обопільні інспекції міжконтинентальних балістичних ракет. Інспекції було перервано у 2020 році після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2022 року США закликали провести переговори щодо умов поновлення інспекцій, але Москва відповіла відмовою.