У Кремлі відреагували на повідомлення про можливу повну заборону Заходу на експорт до РФ

Кремль 21 квітня заявив, що стежить за повідомленнями про можливе запровадження країнами Заходу повної заборони експорту до Росії.

Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, нові санкції вдарять по світовій економіці.

«Це може лише призвести до наростання тенденції всесвітньої економічної кризи», – сказав Пєсков.

Про те, що деякі з ключових союзників України, зокрема США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що означатиме значне посилення економічного тиску на Москву у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну, напередодні повідомляло з посиланням на джерела агентство Bloomberg.

За словами джерел видання, офіційні особи країн-членів «Групи семи» обговорюють ініціативу напередодні саміту в Японії у травні. Ціль полягає в тому, щоб на нові обмеження погодилися держави ЄС.

Як зазначають джерела Bloomberg, підхід, що обговорюється зараз, повністю змінить чинний режим санкцій, заборонивши будь-який експорт за винятком низки товарів. Ці винятки потрібно буде узгоджувати. І, ймовірно, у списку дозволених залишаться ліки і сільгосппродукція, включаючи харчі.

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