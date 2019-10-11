У вересні зменшився пасажиропотік через адмінкордон з Кримом – міністерство

У вересні 2019 року 323 345 людей перетнули адміністративний кордон між Кримом і Херсонщиною в обох напрямках. Це на 20,70% менше, ніж у серпні. Такі дані наводить сайт колишнього Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

«Протягом вересня 2019 року адміністративний кордон у Херсонській області в обох напрямках перетнули 323 345 осіб і 42 272 транспортних засоби. У порівнянні з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 20,70%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на 25,47%», – мовиться в повідомленні.

У серпні адміністративний кордон між Кримом і Херсонщиною в обох напрямках перетнули 407 752 чоловік, що на 17,47% більше, ніж в липні.

У ДПСУ повідомляли, що за дев’ять місяців від початку 2019 року адмінкордон з окупованим Росією Кримом перетнули трохи більше 2 мільйонів громадян.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».