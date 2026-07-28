У Криму вночі був «приліт» по підстанції у Феодосії, повідомляють про проблеми зі світлом у низці міст

В окупованому Росією Криму пізно ввечері 27 липня і вночі 28 липня пролунали вибухи, працювали засоби ППО і мобільні вогневі групи, а в Севастополі підконтрольна РФ влада оголошувала повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві пабліки і телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів.

За даними «Кримського вітру», о 22:37 в районі аеродрому «Кача» «стріляла зенітка», також було чути «вибух у районі Федюхіних висот» у Севастополі. У Бахчисарайському районі очевидці повідомили про проліт дронів у напрямку Севастополя, а над Радянським районом «росППО намагається збивати прямо над житловими будинками».

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на кримські джерела, проліт безпілотників також фіксували над Феодосією й околицями. Два вибухи пролунали у Сімферополі – орієнтовно з боку селища Гвардійське, де розташовано російський військовий аеродром. У Севастополі біля мису Фіолент у районі дислокації російських військових частин працювали мобільні вогневі групи.

Крім того, за повідомленнями, у Феодосії після «прильоту» горить електропідстанція на Керченському шосе. Це великий об’єкт – Феодосійські високовольтні магістральні електромережі – по якому вже «прилітало 1 липня».

Також повідомляють, що внаслідок атаки Керч залишилася без світла, а у «більшій частині міста» Феодосії також зникла електроенергія. У Сімферополі й Севастополі жителі повідомляли, що «блимає світло» і продовжуються «сильні стрибки напруги».

У Міноборони Росії заявили про нібито 356 збитих дронів над 13 регіонами РФ, а також окупованим Кримом й акваторію Азовського моря. Доказів цього твердження надано не було. Про те, скільки дронів збити не вдалося, у відомстві також не повідомили.

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Українські військові атаку поки що не коментували.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.