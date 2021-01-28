У Криму розгорнули російський ракетний комплекс «Бастіон» – командування

Російський протикорабельний ракетний комплекс «Бастіон» в рамках навчань прибув до окупованого Росією Криму. Про це повідомили у російському флоті.

«Бойові розрахунки прибули в призначений район, провели розгортання комплексів до бойового застосування і виконали підготовку до умовної стрільби. Відповідно до плану бойової підготовки військовослужбовці дивізіону БПКРК «Бастіон» в польових умовах відпрацювали комплекс завдань за призначенням, в ході яких провели різні тренування», – мовиться у повідомленні.

Російські військові заявили, що далі дивізіон «Бастіону» проведе спільні навчання з екіпажем одного з фрегатів російського Чорноморського флоту. Всього у заході задіяно понад 15 одиниць техніки і близько 100 військовослужбовців.

БПКРК «Бастіон» – береговий ракетний комплекс, призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з’єднань, конвоїв, корабельних та авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії.

Ракетний есмінець США USS Porter почав перехід у Чорне море для проведення операцій з морської безпеки в регіоні.