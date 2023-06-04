«Сезон «бавовни» продовжується»: у ЗСУ прокоментували повідомлення про атаку безпілотників по Криму

В оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України прокоментували нічну атаку безпілотників по Криму, про яку раніше заявив призначений Кремлем російський голова окупованого півострова Сергій Аксьонов.

«Сезон «бавовни» продовжується. Крим має відчувати, що він – це Україна. І все, що ми «посіяли» – все зберемо», – цитує речницю ОК «Південь» Наталію Гуменюк проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на телемарафон.

У ніч на 4 червня окупаційна влада Криму заявила, що в Джанкої був збитий безпілотник. Пізніше Аксьонов заявив, що вночі Крим атакували дев’ять безпілотників. За його словами, ніхто не постраждав.

Неподалік Джанкоя є велика російська військова авіабаза.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це «навчаннями», стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».