У Зеленського закликали жителів окупованих територій приготуватися до деокупації

В Офісі президента України закликали жителів окупованих Росією українських територій, зокрема Криму, приготуватися до деокупації.

«Просимо жителів окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів із деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити повербанки», – наголосив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Наприкінці серпня українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії тоді визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».