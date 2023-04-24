До порту Керчі зайшов іноземний газовоз – фото

До порту Керчі в окупованому Криму зайшло судно під іноземним прапором, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. За його даними, газовоз пришвартувався до причалу біля газового терміналу місцевого морського рибного порту.

На кормі судна видно напис: ALPHA GAS Zanzibar. Також на борту вказано унікальний ідентифікаційний номер IMO, проте розглянути його повністю зі значної відстані неможливо.

Частина цифр IMO збігаються з ідентифікаційним номером газовозу ALPHA GAS, IMO 8817693, MMSI 677067100, що ходить під прапором Танзанії.

Згідно з інформацією із відкритих джерел, газовоз ALPHA GAS змінив прапор у 2022 році, раніше він ходив під прапором Екваторіальної Гвінеї.

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що на початку квітня в морському порту Керчі помітили судно під прапором Республіки Гвінея-Бісау, на кормі судна брезентом закрили назву, а також ідентифікаційні номери (IMO).

Від липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Кримського півострова. Гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

Раніше повідомлялося, що капітани іноземних суден під час заходу до кримських портів, закритих Україною після російської окупації Криму, вимикають автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), яка дозволяє відстежувати судна в режимі реального часу. Проте журналістам вдалося виявити факти заходів кораблів до портів Криму на підставі фотографій і спостережень очевидців.