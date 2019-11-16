Окупаційна влада Криму продає будівлю Українського геологорозвідувального інституту

Російська окупаційна влада Криму виставила на торги будівлю Українського державного геологорозвідувального інституту в Сімферополі.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, відповідна інформація опублікована на офіційному майданчику для розміщення інформації про проведення торгів. Повідомляється, що стартова ціна складає 232,3 мільйона рублів (понад 87 мільйонів гривень).

«Будівля, розташована недалеко від Дитячого парку Сімферополя, площею 3405 квадратних метрів, а також сім підсобних приміщень, виставлені на торги одним лотом», – мовиться у повідомленні.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 5 грудня, сам аукціон відбудеться 9 грудня.

Кримське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту було створене у 1956 році. З 2000 року перебувало під управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, кримське відділення інституту – єдина в Україні галузева науково-дослідна установа, яка виконувала науково-дослідні і дослідно-методичні роботи в галузі геології, спрямовані на обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт, розвиток і освоєння мінерально-сировинної бази твердих корисних копалин.

До анексії Криму в інституті працювали 193 людини, з них – 145 наукових співробітників, у тому числі шість докторів і 34 кандидати наук.