Заарештований у Криму Денис Кашук відмовився від незалежного захисту

Заарештований підконтрольним Кремлю судом в анексованому Криму житель Сімферополя Денис Кашук відмовився від незалежних захисників. Цю інформацію проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердив адвокат Назім Шейхмамбетов, який виступав одним із захисників сімферопольця.

Адвокат вирішив не коментувати це рішення Кашука.

Рідні заарештованого підтвердили в ефірі Радіо Крим.Реалії, що Кашук відмовляється від незалежних адвокатів, але запевняють, що він змушений це робити.

Раніше Шейхмамбетов повідомив, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. У коментарі Крим.Реалії дружина Кашука, Ольга, розповіла, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов огляд.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року. Сторона захисту оскаржила арешт.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт Кашука в анексованому Криму.