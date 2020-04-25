В анексованому Криму заявляють про рекордне число хворих на COVID-19 за добу

У Криму за добу 24 квітня зафіксовано рекордні 10 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, повідомив підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов.

«Сім із них виявлено активно. Серед них – двоє медичних працівників, ці випадки виявлені в результаті проведених протиепідемічних заходів та лабораторного скринінгу щодо раніше підтверджених випадків COVID-19. Ще троє хворих виявлені при зверненні за медичною допомогою у зв'язку з появою клінічних симптомів ГРВІ та встановленим діагнозом «негоспітальна пневмонія», – зазначив Аксьонов.

За його словами, на даний момент в анексованому Криму зареєстровано 67 випадків нової коронавірусної інфекції, «20 із них привезені з-за кордону, 10 завезені з суб'єктів Росії, 37 випадків – місцеві».