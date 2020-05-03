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03 травня 2020, Київ 20:30
Новини | Коронавірус

У Криму втричі зросло число шпиталізованих із підозрою на коронавірус – медики

Також у центрі уточнили, що за минулу добу в Криму госпіталізували 33 людей із ГРВІ і ще дев’ятьох – із пневмонією

Упродовж минулої доби в анексованому Криму втричі збільшилася кількість госпіталізованих із підозрою на коронавірус, повідомила пресслужба Центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги півострова.

Так, згідно з опублікованою інформацією, станом на день 3 травня в Криму госпіталізували дев’ятьох людей, у яких підозрюють COVID-19.

При цьому повідомляється, що до 2 травня на півострові було троє госпіталізованих із підозрою на коронавірус.

Також у центрі уточнили, що за минулу добу в Криму госпіталізували 33 людей із ГРВІ і ще дев’ятьох – із пневмонією.

Фактична влада анексованого Криму продовжила режим підвищеної готовності через коронавірус до 11 травня включно.

За останніми даними підконтрольної Кремлю владі півострова, там зареєстровано 105 випадків коронавірусної інфекції, в Севастополі – 89, при цьому двоє людей померли.

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