У окупованому Криму планують будувати логістичний комплекс для Міноборони Росії за 17 млрд рублів

Російська влада має намір побудувати в окупованому Севастополі новий виробничо-логістичний комплекс для збройних сил Росії за 17 мільярдів рублів. Відповідну угоду підписали на форумі «Армія-2021» між Міністерством оборони Росії, банком РНКБ і компанією «УК Совфрахт», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на пресслужбу РНКБ.

«Позичальником виступає ТОВ «УК Совфрахт», концесіонер проєкту. Остаточна вартість будівництва складе близько 17 мільярдів рублів. ВЛК «Севастополь» стане найбільшим логістичним центром в Криму», – йдеться в повідомленні.

Також в РНКБ заявляють, що цей комплекс працюватиме також для підприємців.

«За погодженням з урядом Севастополя на окремій ділянці буде зведено Оптово-розподільний центр Севастополь. ОРЦ дозволить збільшити товарообіг і посприяє розвитку постачання городян і гостей міста свіжими продуктами. За рахунок використання залізничної, морської і автомобільної інфраструктури ВЛК, собівартість на доставку продукції знизиться і з’явиться можливість забезпечення великих поставок продуктів за більш вигідними цінами», – додали в пресслужбі банку.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Російську Федерацію до конструктивної участі в діяльності платформи.