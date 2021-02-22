В окупованому Криму російські військові провели навчання з «Градами», гаубицями і мінометами

В окупованому Криму на полігоні «Опук» пройшли російські військові навчання із застосуванням більш ніж 50 одиниць військової і спеціальної техніки. Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, задіяно було системи залпового вогню «Град», гаубиці «Мста-Б», самохідні артилерійські установки «Нона-С», а також міномети.

За даними флоту, розрахунки гаубичної артилерії і бойових машин систем залпового вогню виконали стрільби по нерухомим і рухомим цілям, що імітує бронетехніку і живу силу умовного противника.

«Одним з основних завдань навчання стало відпрацювання самостійного прийняття рішень командирами підрозділів і застосування нестандартних, нешаблонних дій в залежності від обстановки на полі бою. В табірному зборі взяли участь близько 500 військовослужбовців», – мовиться у повідомленні.

Наразі артилеристи окупаційних військ повернулися у пункти дислокації.

У січні російський протикорабельний ракетний комплекс «Бастіон» в рамках навчань прибув до окупованого Росією Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.