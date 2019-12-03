6 грудня в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбудеться судове засідання у справі заарештованого українського активіста Олега Приходька. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Це буде засідання щодо розгляду клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олега Аркадійовича Приходька», – сказав адвокат.

Напередодні повідомлялося, що російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. За рішенням суду, активіст залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт у Криму активіста.

Адвокат Назім Шейхмамбетов раніше розповів Крим.Реалії, що Приходька тримають у спецблоці СІЗО Сімферополя. Адвокат зазначив, що сім'ї кримчанина відмовляють у побаченні з ним.

Раніше Приходько звернувся з СІЗО до українського президента Володимира Зеленського.