Росія заявила про проведення «занять з бойової підготовки» на полігонах окупованого нею Криму

Міноборони Росії 15 червня заявило про проведення на території окупованого нею Криму «занять з бойової підготовки» за участі призовників.

Зазначається, що призовники беруть участь у «заняттях з видів одиночної підготовки, у тренуваннях з водіння бойових машин, тактиці ведення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту».

Окупаційна влада заявляє, що заняття, в яких задіяли близько 200 призовників, проходять на полігонах «Ангарський», «Перевальне» і «Козачий».

За даними Офісу генпрокурора, з 2015 року окупаційна влада в Криму провела 12 незаконних призовних кампаній, у ході яких понад 28 тисяч кримчан були незаконно призвані до Збройних сил Росії. Громадяни України, які не бажають проходити службу в ЗС Росії, зазнають кримінальних переслідувань.

У лютому 2021 року Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою засудив порушення прав людини в анексованому Росією Криму, в тому числі – «примусовий призов кримчан в російську армію». У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм.