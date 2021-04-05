У прокуратурі АРК пояснили, чому судна-порушники продовжують ходити в Крим

Начальник відділу прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявляє, що більшість суден-порушників продовжують ходити до берегів анексованого півострова всупереч санкціям, тому що «гірше, ніж є, їм зробити дуже складно». Про це він повідомив в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Міжнародна співпраця по відношенню до суден-порушників досить обмежена. Більшість із них – це державні сирійські судна, і вони вже під санкціями США і ЄС. Гірше, ніж є, їм зробити дуже складно. Тому вони і ходять тільки в тих місцях, де їх складно зловити», – розповів Єгор Ребров.

Від 2014 року, через російську анексію Криму, порти півострова офіційно закриті. Але вони все одно працюють, і в прокуратурі АРК мають намір карати порушників українського кордону.

«Ми ввели систему заочного арешту таких суден, із перспективою їх затримання в морі шляхом міжнародного співробітництва. Ці дверцята ми закриємо», – додав Ребров.

Від 2014 року прокуратура АРК зафіксувала близько 600 суден-порушників, які незаконно заходили в кримські порти, 50 із них вже заочно заарештовані. Їхнім капітанам загрожує до восьми років в’язниці.