Російські силовики понад 5 годин утримували на адмінкордоні кримського активіста

Кримського активіста Володимира (Абдурахмана) Ульчицького, затриманого російськими силовиками на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною, відпустили після кількагодинного допиту, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина Володимира Ульчицького Хатідже.

За її словами, Ульчицького утримували на підконтрольному Росії пункті пропуску «Армянськ» понад п’ять годин.

Хатідже Ульчицька розповіла, що її чоловіка затримували двічі. Вперше – вранці, о 11-й годині, коли чоловік виїжджав із Криму. Тоді чоловіка тримали приблизно дві години. Вдруге його затримали на зворотній дорозі до Криму. Ульчицький віддав паспорт і співробітники ФСБ Росії сказали йому пройти з ними. Цього разу його тримали з 14-ї до 18-ї години.

Також російські силовики приблизно 40 хвилин допитували саму Хатідже.

«Питання в основному стосувалися не нашої сім’ї і мене особисто, а більше запитували про політв’язнів, активістів у Криму. Також співробітники ФСБ хотіли провести дактилоскопію, але я відмовилася від цього. І переписали IMEI-код мого телефону», – розповіла Ульчицька.

Публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу затримання Ульчицького немає.