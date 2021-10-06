Окупований Крим: у ветслужбі не можуть назвати точну причину масової загибелі птахів на Сиваші

Так званий «голова державного комітету ветеринарії» окупаційного уряду Криму Валерій Іванов стверджує, що інфекція не могла стати єдиною причиною масової загибелі птахів на Сиваші в кінці вересня.

Як заявив Іванов провладному телеканалу «Крим24», кожен з птахів гинув у різних місцях і з різних причин.

«Якась з них, можливо, померла від інфекції, а якась і не від інфекції. З урахуванням того, що птахів загинуло багато і в різних місцях, говорити, що вони загинули тільки від інфекції – дуже складно. Мало того, дуже складно підтвердити місце загибелі цього птаха. Я ще раз повторюю, птиця загинула не в одному місці», – зазначив Іванов.

За його інформацією, обстежили 10-кілометрову буферну зону, до якої входять п’ять населених пунктів.

«Ми відібрали біологічний матеріал, проводилися дослідження в акредитованій лабораторії, в результаті яких з’ясувалося, що домашня птиця ні вірусами, ні бактеріями не хвора», – наголосив Іванов.

У Криму на узбережжі затоки Сиваш (його часто називають озеро Сиваш) загинули близько 5-7 тисяч птахів. Про це повідомили місцеві ЗМІ 30 вересня. Представники «Россільгоспнагляду» в окупованому Криму назвали ситуацію «рядовою» та наголосили, що «боятися нічого». При цьому глава так званого «Держкомітету ветеринарної медицини» в окупаційному «уряді Криму» закликав не відвідувати затоку Сиваш.