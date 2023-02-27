У Меджлісі кримськотатарського народу розраховують на повернення Криму цього року – Чубаров

У Меджлісі кримськотатарського народу розраховують на повернення окупованого Росією Криму вже цього року, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Вони будуть забирати нових людей і кидати в тюрми. Ну, це як всі ми знаємо і про це говорить народна мудрість, що перед світанком темрява стає густішою, от щось таке подібне буде… Хочемо відійти від будь-яких прогнозів, але в нашій діяльності Меджлісу кримськотатарського народу ми всі розраховуємо на повернення в цьому році. І ми плануємо деякі вже заходи», – сказав Чубаров.

Раніше американські засоби інформації цитували неназваних представників Пентагону, які заявили, що США мають сумнів у спроможності України відвоювати Крим найближчим часом. Голова обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі говорив, що звільнити військовим шляхом усю територію України буде «дуже важко», хоч і не неможливо.

Частина російських представників раніше заявляла, що в разі наступу України на Крим Москва може вдатися до жорстких заходів, натяками йшлося і про можливість застосування ядерної зброї.

Україна, як і майже всі країни світу, не визнала анексію Криму в 2014 році, проте до початку російського широкомасштабного вторгнення у 2022 році влада країни говорила про прагнення повернути півострів мирним шляхом. Тепер у Києві заявляють про готовність звільнити його силою зброї.