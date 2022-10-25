У Загребі стартувала пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи» – трансляція

У столиці Хорватії Загребі стартувала пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи».

Саміт проводять Верховна Рада України і хорватський парламент.

Очікується участь у заході представників парламентських асамблей, міжнародних організацій, Європейського парламенту, США, Хорватії, Великої Британії, Латвії, Естонії, Литви, Чехії, Польщі, Німеччини, Туреччини, Швеції, Канади, Японії, а також Південної Америки, Африки та Азії.

Учасники саміту зосередять увагу на Україні та окупованому Криму, а також зростанні глобальних загроз безпеці та посиленні міжнародного та санкційного тиску на РФ.

24 жовтня в Хорватії розпочав роботу перший Парламентський саміт «Кримської платформи». Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, саміт триватиме два дні, перший з яких присвячений дискусіям про реінтеграцію Криму після його деокупації, перехідне правосуддя і притягнення Росії до відповідальності за міжнародні злочини.

Другий саміт «Кримської платформи» відбувся 23 серпня 2022 року в онлайн режимі за участю представників 59 країн та міжнародних організацій.

Перший установчий саміт «Кримської платформи» відбувся торік 23 серпня. У ньому взяли участь 47 іноземних держав і міжнародних організацій.

«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на РФ, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.