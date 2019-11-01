Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 листопада 2019, Київ 00:21
Новини | Суспільство

Засуджений у Криму журналіст Назімов – на волі. Каже: поки був за ґратами, йому зіпсували український паспорт

Ось так тепер виглядає паспорт Олексія Назімова

Дивитись коментарі

Кримський журналіст, редактор видання «Твоя газета» Олексій Назімов, який був засуджений за нібито вимагання грошей у «Єдиної Росії» за непублікацію інформації, вийшов на волю 1 листопада, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Назімова, коли йому видали разом з особистими речами паспорт, виявилось, що документ зіпсовано.

«Сторінки склеєні: перша з фотографією і далі всі, на яких є позначки. Навмисне зіпсували. Люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене вилучали паспорт під час обшуку будинку, він був в нормальному вигляді», – розповів журналіст.

Сторінки документу залили чимось липким
Сторінки документу залили чимось липким

У жовтні 2016 року в Алушті були затримані блогер і власник місцевого видання «Твоя газета» Олексій Назімов та відеооператор Олексій Облєзов. Назімов прийняв російську анексію Криму, але активно критикував місцеву владу, підконтрольну Москві. У Слідчому комітеті Росії його звинуватили у вимаганні 150 тисяч рублів у представника партії «Единая Россия» за нібито нерозголошення інформації, що ганьбить честь і гідність його однопартійців.

/**/ /**/ ©Shutterstock
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Стаття за статтю: як у Криму з журналістів роблять «злочинців»

У листопаді 2018 Назімова засудили до 4 років і 7 місяців загального режиму, а Облєзлова – до 3 років умовно із випробувальним терміном у 2 роки.

При цьому зараховується строк перебування під вартою з 5 жовтня 2016 року через розрахунку один день за півтора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG