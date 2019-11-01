Засуджений у Криму журналіст Назімов – на волі. Каже: поки був за ґратами, йому зіпсували український паспорт

Кримський журналіст, редактор видання «Твоя газета» Олексій Назімов, який був засуджений за нібито вимагання грошей у «Єдиної Росії» за непублікацію інформації, вийшов на волю 1 листопада, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Назімова, коли йому видали разом з особистими речами паспорт, виявилось, що документ зіпсовано.

«Сторінки склеєні: перша з фотографією і далі всі, на яких є позначки. Навмисне зіпсували. Люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене вилучали паспорт під час обшуку будинку, він був в нормальному вигляді», – розповів журналіст.

У жовтні 2016 року в Алушті були затримані блогер і власник місцевого видання «Твоя газета» Олексій Назімов та відеооператор Олексій Облєзов. Назімов прийняв російську анексію Криму, але активно критикував місцеву владу, підконтрольну Москві. У Слідчому комітеті Росії його звинуватили у вимаганні 150 тисяч рублів у представника партії «Единая Россия» за нібито нерозголошення інформації, що ганьбить честь і гідність його однопартійців.

У листопаді 2018 Назімова засудили до 4 років і 7 місяців загального режиму, а Облєзлова – до 3 років умовно із випробувальним терміном у 2 роки.

При цьому зараховується строк перебування під вартою з 5 жовтня 2016 року через розрахунку один день за півтора.