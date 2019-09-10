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10 Вересень 2019, Київ 15:41
Новини | Політика

Верховний суд залишив чинним вирок Крисіну

Вирок Крисіну залишили чинним

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Верховний суд України на засіданні 10 вересня залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засудили до п’яти років позбавлення волі у справі про вбивство у лютому 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі ВСУ.

Суд розглядав касаційну скаргу адвокатів Крисіна, які просили залишити чинним вирок Ше5вченківського суду, яким їх підзахисного засуджено умовно.

Крисін є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Зокрема, його звинувачують у координації нападів на активістів Євромайдану в 2014 році, під час одного з яких нападники (за версією слідства) вбили журналіста В’ячеслава Веремія як свідка їхнього злочину.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив Крисіна в цій справі до п’яти років позбавлення волі.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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