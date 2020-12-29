Кривонос назвав своє звільнення з РНБО «новорічним подарунком»

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос прокоментував рішення президента Володимира Зеленського звільнити його з посади.

Кривонос вказав на те, що лише 16 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про територіальну оборону України.

Попри це, зазначив він, Зеленський підписав указ про його звільнення.

«Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок», – повідомив він.

29 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Це сталося після того, як Кривонос розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії.

Заступником секретаря РНБО Сергій Кривонос став іще за часів п’ятого президента України Петра Порошенка.

Кривонос був призначений на цю посаду 12 березня 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.