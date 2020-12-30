Радник Єрмака: секретар РНБО зробив подання на звільнення Кривоноса кілька місяців тому

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зробив подання на звільнення генерала-майора Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО ще кілька місяців тому, повідомив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович у фейсбуці.

«На своїй новій посаді себе не проявив, і рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення і повернення в розпорядження міністра оборони України. Зокрема, Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону», – написав Арестович.

За його словами, після цього Кривонос почав «інтригувати» проти нового закону і «зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України».

Він додав, що «правоохоронним органам України належить ще визначити в рамках кримінальної справи про спробу організації державного перевороту у 2017 році, за якою Кривонос проходить «свідком», чи був він там свідком, чи соратником організаторів».

Сам Кривонос наразі не коментував допис Арестовича.

29 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Це сталося за кілька днів після того, як Кривонос розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії. Своє звільнення генерал-майор назвав «новорічним подарунком».

Заступником секретаря РНБО Сергій Кривонос став іще за часів п’ятого президента України Петра Порошенка.

Кривонос був призначений на цю посаду 12 березня 2019 року – невдовзі після рішення припинити участь у президентських виборах. До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.