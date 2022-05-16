Війська РФ посилили обстріли Криворіжжя – місцева влада

Війська Російської Федерації в останній тиждень посилили обстріли Криворіжжя, повідомив 16 травня на брифінгу голова Дніпропетровської обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук.

За його словами, села Зеленодольської, Широківської та частково Апостолівської громад обстрілюють із мінометів, ствольної артилерії та «Градів».

Зеленодольська і Широківська громади офіційно визнані такими, що постраждали від російської агресії. З них у безпечніші місця евакуювалося майже 14 тисяч людей.

У громадах Криворіжжя з початку повномасштабної війни знешкодили понад 1,5 тисячі боєприпасів, зокрема заборонених касетних.

Як розповів Лукашук, разом із тим Дніпропетровщина продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб. Наразі таких офіційно зареєстрованих – 225 тисяч. Це люди з сусідніх областей – Донецької, Харківської, Херсонської.

У ніч із 14 на 15 травня російські війська двічі обстріляли з «Ураганів» Широківську громаду. Поцілили між селами, жертв і поранених немає. Також протягом дня російські військові обстрілювали позиції ЗСУ на межі з Криворізьким районом.

Раніше Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що з початку повномасштабної війни війська Російської Федерації випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 людей. Пошкоджено більш ніж 300 будівель.