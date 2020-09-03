У Кривому Розі 12 робітників шахти не вийшли з забою, вимагаючи підвищення зарплати

У Кривому Розі 12 робітників нічної зміни шахти «Жовтнева» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» залишилися під землею: шахтарі не вийшли на поверхню на знак протесту, вимагаючи підвищення заробітних плат та покращення умов праці на підприємстві. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов.

За попередніми даними, робітники перебувають під землею на глибині 1,2 км на відстані близько 2 км від шахтного стовбура. Працівники заявляють, що не піднімуться на поверхню, доки їхні вимоги не виконають.

Наразі тривають переговори між шахтарями й менеджментом підприємства, зазначив Юрій Самойлов.

У березні 2019 року в Кривому Розі гірники залізорудних шахт «Жовтнева» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» також вдавались до схожої акції: вони не виходили після нічної зміни із забою, вимагаючи підвищення зарплати. Пізніше вони піднялись на поверхню для переговорів з адміністрацією. Тоді протестувальники вимагали підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалогу з адміністрацією за участі профспілок, відмови від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.