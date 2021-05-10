У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі військовим

У Кривому Розі 10 травня оголосили день жалоби за загиблим в зоні бойових дій на Донбасі військовим Дмитром Товчигречком. Відповідне розпорядження підписав міський голова Костянтин Павлов.

За рішенням, цього дня у Кривому Розі приспустили прапори, також обмежили розважальні заходи.

Механік 93-ої бригади «Холодний Яр» Дмитро Товчигречко загинув 6 травня, у День піхоти, під час обстрілу російськими гібридними силами позицій українських військових біля села Новотроїцького.

Боєць зазнав численних осколкових травм, товариші встигли винесли його з-під обстрілу, він помер у них на руках.

Дмитрові було 37 років. Він пішов до війська три місяці тому, це була його перша ротація. До того багато років працював робітником на гірничому комбінаті в Кривому Розі.

За інформацією військового капелана Дмитра Поворотного, вдома в бійця залишилися дружина та двоє дітей.

Поховають Дмитра Товчигречка 10 травня в рідному Кривому Розі, на Північному цвинтарі.

За даними Книги пам’яті, станом на січень 2021 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 481.