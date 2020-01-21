Поліція затримала чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі

Поліція Кривого Рогу затримала місцевого жителя, який 19 січня розмалював пам’ятник жертвам Голокосту, ідеться в повідомленні правоохоронців Дніпропетровськоїій області.

За цими даними, чоловік вчинив злочин із хуліганських мотивів. Крім пам’ятника жертвам Голокосту, він пошкодив ще кілька об’єктів на території міста.

«Для затримання підозрюваного поліцейські спільно з працівниками СБУ опрацювали відео з понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. Для пошуків порушника було залучено 80 співробітників поліції», – повідомили у поліції.

Чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин події. Йому можуть повідомити про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає штраф до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів (це 680 гривень), виправні роботи або ув’язнення на строк до трьох років.

Днем раніше поліція повідомила, що встановила особу зловмисника.

19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон повідомив, що невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам’ятник розташований неподалік від дому батьків президента України Володимира Зеленського.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

