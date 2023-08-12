Влада повідомила про вибухи в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він у телеграмі.

У соцмережах також повідомили про звуки вибухів в місті.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою. За його словами, жертв немає, інші деталі уточнюються.

Вранці Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку. Згодом українські військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, зокрема, у Дніпропетровській.

Востаннє російські війська атакували Кривий Ріг вранці 31 липня, застосувавши дві ракети: одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю. Внаслідок цього обстрілу шестеро людей загинули, у тому числі одна дитина, понад 80 постраждали.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.